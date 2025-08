Prima difesa titolata per “The Beautiful Madness” dopo 36 giorni di regno. Giulia ha superato il primo ostacolo da campionessa degli Stati Uniti femminile, sconfiggendo l’ex detentrice Zelina Vega nell’episodio di SmackDown di venerdì. Anche se non era il match che sperava per SummerSlam, “The Beautiful Madness” ha dimostrato perchĂ© merita di portare la cintura d’oro al fianco. Un match tecnico dominato dalla campionessa. Accompagnata dalla recentemente tornata Kiana James, Giulia ha iniziato l’incontro schivando con eleganza i tentativi di schienamento lampo di Vega. La campionessa ha messo in mostra tutta la sua abilitĂ tecnica, mantenendo il controllo con prese e contro-prese che hanno evidenziato la differenza di livello tra le due atlete. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Giulia difende il titolo US contro Zelina Vega a SmackDown, ecco come è andata