WWE GCW | Kylie Rae è la prima WWE ID Women’s Champion della storia

Kylie Rae ha appena scritto la storia durante GCW Presents WWE ID Showcase, diventando la prima campionessa WWE ID al termine di un intenso Triple Threat Match contro Zayda Steel e Zara Zakher. Il match si è deciso in una fase finale carica di tensione, con Rae che ha intrappolato la Steel in una Crossface Submission. Zakher ha provato a interrompere la presa, ma è arrivata con un attimo di ritardo, lasciando a Steel come unica scelta quella di cedere. Lo shock iniziale di Rae si è presto trasformato nel suo inconfondibile sorriso radioso, mentre il pubblico esplodeva in festa per il momento storico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE/GCW: Kylie Rae è la prima WWE ID Women’s Champion della storia

