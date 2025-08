Becky Lynch sta per apportare un cambiamento importante: è tempo di cambiare musica. In questi giorni, Becky ha pubblicato una breve anteprima nelle sue storie su Instagram, e secondo Fightful Select, si tratta di un chiaro indizio di ciò che sta per arrivare. Lynch dovrebbe debuttare a breve con una nuova theme song. Il nuovo brano è stato realizzato dalla band The Wonder Years, che ha terminato la canzone già da diversi mesi. Dietro le quinte, la WWE ha lavorato alla transizione, segnando così la prima volta in circa dieci anni che Becky abbandona l’iconica “ Celtic Invasion “, prodotta dai CFO$, colonna sonora fissa della sua carriera fino a oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cambio storico per Becky Lynch, nuova entrance theme scritta dai The Wonder Years