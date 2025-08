Il match finisce in DQ dopo l’uso di una sedia d’acciaio. Damian Priest e Aleister Black si sono affrontati nell’episodio di SmackDown del 1° agosto in quello che prometteva di essere uno scontro esplosivo. Il match, andato in onda durante la seconda ora dello show, ha visto i due atleti darsi battaglia senza esclusione di colpi, almeno fino all’intervento di una sedia d’acciaio. Un incontro ad alta intensitĂ . L’incontro è partito subito forte, con Priest che ha utilizzato il suo arsenale di calci per mettere in difficoltĂ Black, costringendolo a rifugiarsi all’esterno. Ma l’olandese non si è fatto intimidire: dopo aver portato Priest fuori dal ring, lo ha centrato con un impressionante flip dive che ha mandato lo show in pubblicitĂ . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Black vs Priest finisce in brutalità ma la faida è destinata a continuare