WII GC Swiss v0.6r1899 | Novità e Miglioramenti per il Tool Definitivo del GameCube

Swiss, l’utility homebrew tuttofare per Nintendo GameCube, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento: la versione v0.6r1899! Questa release risolve un problema relativo al caricamento di Genesis Plus GX e introduce diversi miglioramenti e sincronizzazioni. Vediamo nel dettaglio cosa offre. Novità in Swiss v0.6r1899. Ecco i principali cambiamenti introdotti in questa versione: Risolto un problema nel caricamento di Genesis Plus GX. Aggiornato il database Redump. Aggiornata la libreria FatFs alla versione R0.16. Sincronizzate le modifiche a FatFs. Aggiornato il database T-En Collection. Migliorata la gestione della memoria (BSS sections, argvenvp spostati in high arena). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net