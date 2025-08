Care lettrici e cari lettori, torna il nostro appuntamento settimanale con il Weekly Digest di InsideOver: uno strumento pensato non solo per ripercorrere i temi cruciali della settimana, ma per mettere ordine nel caos dell’attualità globale. Viviamo in un mondo in cui le crisi non si susseguono più, ma si accavallano: conflitti persistenti, escalation improvvise, rivalità strategiche sempre più accese e una corsa al riarmo che sembra non conoscere pause. Capire questo scenario richiede tempo, attenzione e il coraggio di connettere i fatti, andando oltre i titoli e la superficie della cronaca. È proprio da questa esigenza che nasce il Weekly Digest: una bussola settimanale per chi vuole fermarsi un momento, guardare il quadro d’insieme e riflettere sui fili sottili che collegano tra loro gli eventi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Weekly Digest #32 – Grandi manovre tra Palestina e dazi