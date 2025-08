Weah Olympique Marsiglia d’accordo su tutto la palla passa ora alla Juve | tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

in corso in questi giorni tra i due club. Il futuro di Timothy Weah potrebbe presto parlare francese. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’esterno statunitense classe 2000 è diventato una prioritĂ per il Marsiglia, club allenato da Roberto De Zerbi. L’ OM  non ha intenzione di mollare la presa sull’esterno destro e, anzi, nelle ultime ore avrebbe compiuto un passo decisivo nella trattativa. Weah, infatti, avrebbe giĂ raggiunto un’intesa di massima con il club francese  per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, segno evidente della volontĂ del giocatore di rimettersi in gioco in Ligue 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

