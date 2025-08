Voucher sportivi da 500 euro a persona | via libera agli accrediti

Minori e persone con disabilità , residenti nel comune di Roma, anche quest’anno possono beneficiare dei bonus per svolgere attività sportiva.Le novità di quest'annoRoma Capitale mette a disposizione fino a 500 euro per ciascun richiedente con un’importante novità : l’apertura anticipata degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

| VOUCHER SPORTIVI 2025 Hai dai 14 ai 24 anni? Hai fatto richiesta e sei #beneficiario del - ? Vieni ad utilizzarlo da noi ____________________________ Info e Dettagli: ? 333 24 Vai su Facebook

di @Roma ` senza limiti di reddito e di età , - con isee familiare non superiore ai 40.000 euro scade Vai su X

Roma, voucher sport fino a 500 euro per i ragazzi da 5 a 16 anni: chi può fare domanda e come accedere ai fondi - A partire da oggi, 1 agosto, le famiglie romane possono chiedere il Voucher Sport 2025 previsto da Roma Capitale per sostenere l’attività fisica dei più giovani. Scrive msn.com

Bonus sport da 500 euro a famiglie con Ise sotto i 40mila euro. Chi può chiederlo e come fare domanda - Gli utenti potranno scegliere una tra le 254 strutture sportive che hanno aderito e poi fare domanda per accedere al sostegno ... Lo riporta msn.com