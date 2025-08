Volleyball Nations League storica finale per l' Italia | battuta la Slovenia 3-1 12 punti per il calabrese Lavia

Per la prima volta nella storia l'Italia della pallavolo maschile salirà sul podio della Volleyball Nations League. Oggi gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia per 3 a 1 (set: 25-22; 22-25; 25-21; 25-18) nella semifinale delle Finals che si stanno svolgendo al 'Beilun Sport and Arts Centrè di Ningbo in Cina. Dodici i punti realizzati dallo schiacciatore calabrese Daniele.

Sarà Italia–Slovenia la semifinale della Volleyball Nations League! Gli azzurri di Fefè De Giorgi, dopo il successo su Cuba, affronteranno la Slovenia guidata da Fabio Soli sabato 2 agosto alle ore 9 (italiane) a Ningbo. Gli sloveni oggi hanno eliminat Vai su Facebook

L’Italia femminile del ct Julio Velasco ha conquistato la terza Volleyball Nations League in quattro anni Vai su X

