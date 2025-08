Volley Nations League maschile 2025 | Italia in finale battuta la Slovenia 3-1

La nazionale maschile di pallavolo batte 3-1 la Slovenia (25-22, 22-25, 25-21, 25-18) e accede alla finale della Volleyball Nations League in corso a Ningbo, in Cina. Gli azzurri hanno, quindi, già la certezza di aver conquistato e aggiunto alla bacheca della nazionale maschile una medaglia: la prima da quando nel 2018 la Volleyball Nations League ha preso il posto della World League. #VNLFinals: ITALY?? THROUGH TO THE FINAL? For the first time ever, Italy?? will battle for the #VNL title!?? Stay tuned for highlights!? #BePartOfTheGame #volleyball #VNL2025 pic.twitter.comkAbwCjJA2r — Volleyball World (@volleyballworld) August 2, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

