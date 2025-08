Volley l’Italia dilaga sulla Slovenia e conquista la prima finale di Nations League della sua storia!

L’Italia si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley maschile: per la prima volta nella storia gli azzurri giocheranno l’atto conclusivo del prestigio torneo internazionale itinerante nato nel 2018 (prima di questa edizione non erano mai saliti sul podio). I Campioni del Mondo hanno sconfitto la Slovenia per 3-1 (25-22; 22-25; 25-21; 25-18), imponendosi al termine di un confronto particolarmente serrato e combattuto nei primi tre parziali. Sulla lunga distanza è emersa la caratura tecnica dei ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi, che nel cuore del quarto set hanno cambiato marcia e hanno messo alle corde i balcanici, i quali erano stati capaci di eliminare la Francia detentrice del trofeo ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia dilaga sulla Slovenia e conquista la prima finale di Nations League della sua storia!

