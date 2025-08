Volley Italia batte la Slovenia 3-1 | azzurri in finale di Nations League

ABBONATI A DAYITALIANEWS Storico traguardo per la nazionale maschile di volley. L’Italia maschile di pallavolo conquista per la prima volta l’accesso alla finale della Nations League, superando in semifinale la Slovenia con il punteggio di 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-18). Un ritorno sul podio che mancava da anni. Gli azzurri tornano tra le grandi dopo oltre un decennio: l’ultima volta sul podio risale infatti al 2014, quando il torneo si chiamava ancora World League. Ancora piĂą lontana nel tempo l’ultima finale disputata, che risale al 2004. L’ ultimo trionfo in una finale importante era addirittura del 2000. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Volley, Italia batte la Slovenia 3-1: azzurri in finale di Nations League

In questa notizia si parla di: volley - italia - finale - nations

beach volley, Andreatta/Benzi portano l’Italia in semifinale a Cervia. Azzurri in chiaroscuro - Una sola coppia qualificata per le semifinali, una eliminata ai quarti e tanti binomi azzurri al nono posto.

Volley, incomincia la stagione dell’Italia: i primi convocati di De Giorgi per il collegiale - Lunedì 12 maggio incomincerà la stagione della Nazionale Italiana di volley maschile, che si radunerà a Cavalese (in provincia di Trento) per il primo collegiale.

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro - La doppia amichevole tra Italia e Germania disputata la settimana scorsa rappresenta un primo, importante test per la Nazionale di volley femminile in vista degli impegni ufficiali della stagione.

Volley, l’Italia dilaga sulla Slovenia e conquista la prima finale di Nations League della sua storia! - Vai su X

A SORPRESA CONTRO LA SLOVENIA VOLLEY NATIONS LEAGUE - Azzurri in semifinale. Che Nazionali! ?Simo Chiarion SarĂ la Slovenia l'avversaria dell'Italia nella semifinale di Nations League di sabato. A sorpresa, infatti, la Francia di Giani, or Vai su Facebook

VNL FINALS: l’Italia vince contro la Slovenia e conquista una storica finale; Nations League, Italia in finale: 3-1 con Slovenia; Volley, storica Italia: è in finale di Nations League.

Italia-Slovenia diretta Nations League volley: segui la partita di pallavolo di oggi - Gli azzurri di De Giorgi sfidano i balcanici in semifinale: in palio la qualificazione all'ultimo atto del prestigioso torneo. Si legge su corrieredellosport.it

Volley Nations League, l’Italia in finale: Slovenia battuta 3-1 - Michieletto trascinatore con 26 punti, Romanò e Galassi girano una partita complicata. sport.quotidiano.net scrive