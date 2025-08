Vlahovic Milan senza sosta | la Juve ha fissato il prezzo i rossoneri pensano a una contropartita Quattro i possibili nomi sul tavolo

delle trattative. Il nome di Dusan Vlahovic torna a circolare con forza intorno al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero sta studiando un possibile assalto all’attaccante serbo, che la Juventus  è pronta a cedere, ma solo alle giuste condizioni economiche. I bianconeri non intendono registrare minusvalenze e chiedono almeno 20 milioni di euro, cifra considerata necessaria per coprire l’ammortamento residuo del giocatore. Arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, Vlahovic ha avuto un rendimento altalenante in bianconero e la sua permanenza non è più una priorità nel nuovo progetto tecnico di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan senza sosta: la Juve ha fissato il prezzo, i rossoneri pensano a una contropartita. Quattro i possibili nomi sul tavolo

