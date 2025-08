Una data già fissata (2030), nel mezzo cinque anni per provarci, per provare ad acchiappare quella lettera che nessuno vuole pronunciare e che appartiene all’immaginario fiabesco di una società che non è mai riuscita ad andare oltre la serie C in 127 anni di storia. La lettera che sta sotto la C resta impronunciabile e si sono ben guardati dall’andare oltre, anche il presidente Bosco e i due main sponsor Lorenzo Campanelli di Lc mobili e Lorenzo Pizza di Italservice, che sono stati tra i protagonisti della serata che il nostro giornale ha dedicato alla città in occasione dei 140 anni dalla fondazione, nella cornice della Palla di Pomodoro dove erano presenti anche tifosi della Vis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, il presidente Bosco e i due main sponsor Lorenzo Campanelli e Lorenzo Pizza protagonisti per i 140 anni del "Carlino»: "Lavoriamo per un obiettivo». "Odissea nello spazio 2030», cinque anni per un sogno