virus west nile stretta sugli eventi pubblici a medicina

Medicina, 2 agosto 2025 – Situazione sotto controllo a Medicina dopo i casi di West Nile virus riscontrati in campioni di zanzare catturate nella ‘Bassa Romagna’, territorio confinante con Medicina, nell’ambito del piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. La Regione dunque smorza i toni precisando che la circolazione delle arbovirosi trasmesse da zanzare è più contenuta quest’anno in Emilia Romagna, rispetto agli anni precedenti. Nel 2025 si sono registrati tre casi autoctoni di Dengue e due di Chikungunya, a fronte rispettivamente di dieci e cinque casi importati. Non si segnalano infezioni da Zika. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

