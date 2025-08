Modena, 2 agosto 2025 – L’Istituto Superiore di Sanità ha inserito la provincia di Modena, dove il 2 luglio si era registrato il primo caso dell’anno in regione, tra le ’zone rosse’ per la West Nile, segnalando un’allerta elevata per la presenza del virus. Sono nove le vittime registrate finora in Italia, con una stima di almeno 10mila infezioni su tutto il territorio nazionale, la maggior parte delle quali asintomatiche. Come ha spiegato Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl di Modena, con l’arrivo dei mesi più caldi e umidi, agosto e settembre si configurano come il periodo più a rischio per la trasmissione del virus, che viene veicolato dalle zanzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virus West Nile, la zona rossa: “Non creiamo allarmismi, ma facciamo tutti prevenzione”