Violenza e degrado stop del sindaco a consumo di alcol Chiusura dei locali a mezzanotte

Il sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza corre ai ripari per arginare fenomeni di violenza e degrado urbano. Lo fa adottando un’ordinanza che “vieta la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, da mezzanotte fino alla chiusura degli esercizi commerciali; l’utilizzo nelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

