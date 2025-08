Violento incidente all' alba auto sbanda e finisce contro gli alberi | 3 feriti

Un impatto violentissimo. E tre persone in ospedale. E’ il bilancio di un incidente stradale, avvenuto all’alba di sabato 2 agosto, lungo il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. All’altezza del chilometro 9 - in concomitanza con l’abitato di Gualdo -, intorno alle 5, una vettura con a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - alba - violento - auto

