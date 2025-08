Violenta rissa in un bar del centro di Viterbo | Vetri rotti urla e clienti in fuga

Tensione nella tarda serata di ieri, primo agosto, nel centro storico di Viterbo. Una violenta rissa è scoppiata poco prima della mezzanotte all'interno del Bar centrale di piazza del Comune, per poi proseguire verso via Roma.Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe partito da una lite tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Follia durante la festa Scudetto: violenta rissa tra giovani in strada - VIDEO - Alcuni episodi di violenza stanno rovinando la festa Scudetto del Napoli. Purtroppo i festeggiamenti stanno portando anche a momenti di caos come a Melito dove è scoppiata una violenta rissa tra giovani.

Lite tra vicini sfocia in violenta rissa dentro a un bar di Pineto, denunciate 8 persone - Una lite tra vicini si è trasformata in una violenta rissa all'interno di un bar del centro cittadino di Pineto, come riporta l'AdnKronos.

