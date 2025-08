Violazioni degli obblighi domiciliari Due arrestati in pochissime ore

Due arresti e cinque persone denunciate. E' questo il bilancio dell'intensa attività di controllo e di repressione dei reati in tutto il Fermano da parte dei carabinieri. I militari dell'Arma di Mone Urano, in esecuzione al provvedimento di revoca della misura dell'affidamento in prova con l'aggravamento della detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo, hanno arrestato un 63enne italiano del posto. L'aggravamento della misura è stato applicato poiché l'uomo, in più occasion,i ha violato le prescrizioni impostegli, tra cui divieto di allontanamento in orario notturno e frequenza di locali pubblici durante l'affidamento in prova, cui era sottoposto per guida senza patente reiterata.

Era ai domiciliari ma finisce in carcere per ripetute violazioni degli obblighi - Un accurato controllo del territorio, è quello eseguito nella giornata di ieri (24 luglio) dai carabinieri della Compagnia di Marcianise in tutti i comuni di competenza.

