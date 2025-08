Viola Valentino durissima su Elodie | Spogliarsi? Atto gratuito Io non mi sono mai venduta per qualche disco in più

Cosa pensa Viola Valentino di Elodie? Se fino a qualche giorno fa non potevamo fare altro che immaginarlo ora ne abbiamo la certezza. All'icona degli anni '80, infatti, Elodie non sembra piacere affatto né per la sua musica né per il suo atteggiamento. Ma capiamo bene perché. In tanti, da quando. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: elodie - viola - valentino - qualche

Elodie, il duro attacco di Viola Valentino: "Io non mi sono mai spogliata, né venduta" - Viola Valentino è una che non le manda a dire. In tanti hanno notato Elodie una certa somiglianza con la cantante di Comprami.

Viola Valentino: “Elodie una mia erede? Mai ascoltato una sua canzone, i miei scatti osé erano da educanda” - Tra le artiste più note del panorama musicale italiano c'è senza dubbio Elodie, amata anche per la sua disinvoltura e talvolta criticata per le sue mise osé.

"I miei scatti osè erano da educanda" Viola Valentino commenta il paragone con Elodie senza mezze misure Vai su Facebook

Viola Valentino durissima su Elodie: Spogliarsi? Atto gratuito. Io non mi sono mai venduta per qualche disco in più; Viola Valentino: Elodie una mia erede? Mai ascoltato una sua canzone, i miei scatti osé erano da educanda; Viola Valentino: «Elodie la mia erede? Non serve togliersi le mutande per le battaglie delle donne. Io non mi sono mai venduta».

Viola Valentino prende le distanze da Elodie: «Non è la mia erede, io sul palco non mi sono mai spogliata» - La cantante di “Comprami” critica le performance di Elodie, dichiarando di non riconoscersi nelle provocazioni della collega e di non essersi mai “venduta” per il successo. Scrive msn.com

Viola Valentino contro Elodie: “Io non mi sono mai spogliata né venduta” - Negli ultimi giorni Viola Valentino ha reagito con fermezza ai confronti ricorrenti che vedono in Elodie una versione moderna della celebre interprete di “Comprami”. Lo riporta controcopertina.com