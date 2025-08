Vini d' eccellenza e prelibatezze del territorio | ecco Antichi Sapori Fest 2025

SAN DONACI - Il centro storico sandonacese, il prossime 6 agosto, ospiterĂ Antichi Sapori Fest. Ad affiancare il vino, un itinerario gastronomico che celebra i sapori di una volta - gli antichi sapori - rivisitati con cura, competenza e passione. Protagonista, un menu diffuso lungo le vie del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: sapori - antichi - fest - vini

Antichi sapori, via Fiorentina in festa, libri, arte e poi l'universo sagre: gli eventi - Ecco gli eventi di oggi, 24 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie.

Sapori antichi, nuove storie. La cucina che tramanda la memoria della Sardegna - Dalla pecora in umido alla freguledda ai pitzottis, un ricettario raccoglie le tradizioni della regione.

Laboratori, orti e sapori antichi alla Cascina San Giuseppe: a Cadeo la Festa del grano - «Sai come cucinavano il pane i nostri antenati? E come si preparavano le piadine al tempo della Bibbia? Vieni a scoprire come farlo "anche nel tuo giardino" insieme a Susanna Gasparini e Donatella Mondin dell’azienda agricola "I Campi di Borla" di Vernasca», si legge nel comunicato.

LA NOTTE DEI SAPORI ANTICHI – Prima edizione Giuliano di Lecce Giovedì 7 agosto Dalle 21:30 fino a tarda notte In una notte di stelle e profumi d’estate, Giuliano si trasforma in un viaggio tra i sapori e le tradizioni del nostro Salento. ? Stan Vai su Facebook

Vini d'eccellenza e prelibatezze del territorio: ecco Antichi Sapori Fest 2025; Antichi Sapori Fest; San Donaci, tutto pronto per Antichi Sapori Fest.

Vini d'eccellenza e prelibatezze del territorio: la Sagra degli antichi sapori alza l'asticella - Presentata la 22esima edizione dell'evento che il prossimo 6 agosto si svolgerà nel centro di San Donaci, con il supporto della Regione e della Pro Loco sandonacese ... Lo riporta brindisireport.it

Weekend nella Tuscia: sagre e feste della tradizione, sapori antichi ... - di Carlo Maria Ponzi 2 Minuti di Lettura Venerdì 4 Ottobre 2019, 07:50 Gli appuntamenti del fine settimana (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre) ... Si legge su ilmessaggero.it