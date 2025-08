Vigiliamo sui soldi pubblici a un ente della parte politica di chi amministra.

"Quando si inizia a ricevere fondi pubblici, non è più possibile giocare su due tavoli: la terzietà – reale, non solo dichiarata – diventa una condizione imprescindibile". Non si attenuano le polemiche legate al ’caso Cucine popolari, sul quale hanno preso posizione Marco Casali, capogruppo Fdi in consiglio comunale, e Andrea Imperato, consigliere comunale. "In quel contesto, l’assessore Elena Baredi, tra le fondatrici, ha potuto coltivare preferenze e costruire consenso – proseguono Casali e Imperato –. Non sono state fino ad oggi sollevate obiezioni, ma ora l’ingresso in gioco di risorse pubbliche, contributi economici e convenzioni con il Comune impone un diverso livello di attenzione e responsabilità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

