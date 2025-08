Via Udine degrado non tollerato Rifiuti in strada | ditta già denunciata

"Quello che avviene in via Udine in fatto di decoro urbano non è una situazione che l’amministrazione comunale intende tollerare né ha mai tollerato". Il Comune di Montemurlo interviene sulla "discarica" che da mesi preoccupa gli abitanti di via Udine dove davanti a un’azienda di ritorcitura nel tempo si sono accumulati rifiuti di ogni genere tra cui anche "ingombranti". L’azienda risulta infatti, gravata da cinque denunce penali ed è stata più volte oggetto di controlli della polizia municipale e carabinieri di Montemurlo per occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre, qualche settimana fa al titolare della ditta è stato sequestrato un macchinario che non rispettava i requisiti ambientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Via Udine, degrado non tollerato". Rifiuti in strada: ditta già denunciata

In questa notizia si parla di: udine - tollerato - rifiuti - degrado

Via Udine, degrado non tollerato. Rifiuti in strada: ditta già denunciata.

"Via Udine, degrado non tollerato". Rifiuti in strada: ditta già denunciata - "Quello che avviene in via Udine in fatto di decoro urbano non è una situazione che l’amministrazione comunale intende tollerare né ha mai tollerato". Si legge su lanazione.it

Mondragone, rifiuti in strada e degrado: «Situazione di allarme» - Mondragone, rifiuti in strada e degrado: «Situazione di allarme» Una realtà che crea preoccupazione ai cittadini Mondragone, rifiuti in strada e degrado: «Situazione di allarme» ... Lo riporta ilmattino.it