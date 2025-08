"Siamo stanchi di essere presi in giro, quella dell’altro giorno è la cinquantesima rottura della tubatura dell’acqua di via Poggiolo a Sogliano da alcuni anni a questa parte, da quando ci siamo accorti che la condotta dell’acqua era più simile a un colabrodo che a un tubo dell’acquedotto". Coloro che parlano sono alcuni residenti della zona circostante via Poggiolo che subiscono i disagi per le frequenti rotture del tubo con conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile. "Nell’ottobre dell’anno scorso, come riportò il Carlino che ringraziamo, Hera disse di aver contato 14 rotture dal 1º gennaio 2023 e affermò che avrebbe valutato l’opportunità di sostituire il tratto di tubatura ammalorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Via Poggiolo è un colabrodo"