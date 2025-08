Via gli alberi danneggiati Lavori in piazza Gobetti

Riqualificazione green di piazza Gobetti al via nell'ambito del programma Atuss (agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile) Pr-Fesr Emilia Romagna 2021-2027. Gli obiettivi sono quelli di garantire la qualitĂ urbana, la mitigazione delle azioni prodotte dai cambiamenti climatici e la restituzione alla vita sociale ed economica della cittĂ di aree del centro storico oggi non adeguatamente valorizzate. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di una piazza pedonale alberata, realizzata preservando le alberature presenti ancora in buono stato vegetativo. In seguito ad un'apposita analisi agronomica e arboricolturale è stato indicato di sostituire quelle ritenute suscettibili a incorrere in cedimenti strutturali.

