Via Erlic e Aebischer | in arrivo altri 10 milioni

Respinto un nuovo tentativo di assalto del Sunderland per Lucumi. Completate le cessioni di Beukema e Ndoye, il Bologna fa muro per il colombiano, come preannunciato dall’ad Fenucci nel giorno della presentazione di Federico Bernardeschi. Ma il mercato in uscita non è finito. Il Bologna punta a toccare la quota dei 100 milioni di incasso tra parte fissa e bonus attraverso pedine della rosa ad oggi ritenute secondarie: da Stefan Posch a Martin Erlic, da Michel Aebischer a Jesper Karlsson, fino a Kacper Urbanski, per poi completare il restyling della rosa in quest’ultimo mese di trattative. Ci sono interessamenti, sondaggi e in due casi offerte concrete vicine alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Erlic e Aebischer: in arrivo altri 10 milioni

