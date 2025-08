"Dopo tutti questi mesi, anche per via della burocrazia, stiamo procedendo ad un lavoro importante che porterĂ alla riapertura di via di Lucciano entro la metĂ di ottobre". Il sindaco Gabriele Romiti ha così aggiornato l’intervento in corso d’opera che dovrĂ suturare una delle ultime ferite inferte al territorio dall’ alluvione del novembre del 2023. L’intera opera prevede un maxi-intervento in tre lotti nell’ambito di un quadro economico complessivo di circa 1.500.000 euro: il primo, da 750mila euro, è fondamentale perchĂ© sarĂ quello che (da solo) potrĂ consentire la riapertura della strada in questione alla circolazione veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via di Lucciano verso la riapertura. Un’odissea durata due anni