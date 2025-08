Via alla Festa di Garibaldi Sfilano vele e camicie rosse

Inizia oggi a Cesenatico l’edizione 2025 della Festa di Garibaldi che per due giorni animerĂ il centro storico. L’evento clou è stasera, a partire dalle 20,30, quando ci sarĂ la sfilata dei dieci rioni della cittĂ lungo il porto canale e a seguire il Palio della Cuccagna, che vedrĂ sfidarsi le compagini di Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina, Ponente, Valona, E’ Mont - Levante, Boschetto - Villamarina, Sala e Bagnarola. Ogni squadra sarĂ formata da cinque cuccagnotti, quindi ogni giro vedrĂ 50 tentativi della scalata ai 14 metri del palo cosparso di grasso. Il vincitore si aggiudicherĂ un premio in denaro e cibarie, salumi e formaggi appesi alla Cuccagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via alla Festa di Garibaldi Sfilano vele e camicie rosse

In questa notizia si parla di: festa - garibaldi - sfilano - vele

Sassuolo celebra la vittoria del campionato: festa in piazza Garibaldi - SASSUOLO Dopo i festeggiamenti di venerdì sera al Mapei Stadium (foto), per celebrare la vittoria del campionato di Serie BKT 24/25, i neroverdi porteranno la coppa in centro a Sassuolo.

“Villa Garibaldi in festa”, sabato 17 le aiuole saranno riconsegnate alla Città dopo gli interventi di riqualificazione - Tarantini Time Quotidiano Sabato 17 maggio alle ore 18.00  saranno riconsegnate alla Città le aiuole della Villa Comunale Garibaldi.

Festa di Garibaldi 2025 a Cesenatico: date e programma - Cesenatico, 29 luglio 2025 – In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Festa di Garibaldi.

TRADIZIONALE FESTA DI GARIBALDI; Palio della Cuccagna e corteo. Cesenatico festeggia Garibaldi; A Cesenatico torna a rivivere la tradizione con la Festa di Garibaldi.

Via alla Festa di Garibaldi Sfilano vele e camicie rosse - Stasera a Cesenatico il suggestivo corteo dei dieci rioni lungo il porto canale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Festa di Garibaldi 2025 a Cesenatico: date e programma - Si comincia sabato con la sfida fra i dieci rioni per il Palio della Cuccagna, poi il corteo storico e l’imbarco a ricordo di quello avvenuto nel 1849 ... Come scrive msn.com