Vespa velutina in Sardegna l’appello agli apicoltori e la caccia ai nidi

Sassari, 2 agosto 2025 - Vespa velutina è arrivata in Sardegna. Lo hanno confermato le analisi del Dipartimento di Agraria di Sassari. La scoperta risale al 26 luglio e ne dĂ notizia il gruppo di monitoraggio su Vespa crabro e Orientalis. "Due apiari nel territorio di Ilbono sono risultati essere positivi. Tuttavia, la frequenza di avvistamento molto bassa e la distanza tra i due apiari di soli 700 m l'uno dall'altro fanno sperare di poter ancora intervenire tempestivamente per la rimozione del nidonidi". Tra gli enti scientifici che collaboreranno alla soluzione del problema c'è anche il Crea di Bologna.

