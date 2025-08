Versante San Paolo 750mila euro per la messa in sicurezza

Camerino ottiene 750mila euro per la messa in sicurezza del versante di San Paolo. Il contributo, sarà utilizzato per la stabilizzazione attraverso opere di contenimento e regimazione delle acque superficiali, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela dell’abitato. "Voglio esprimere un sentito ringraziamento alla giunta regionale e in particolare all’assessore Stefano Aguzzi, che si conferma ancora una volta vicino a Camerino e attento alle sue fragilità territoriali – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui -. Questo finanziamento è frutto di un lavoro di squadra e di un dialogo costante tra istituzioni, volto a garantire sicurezza e futuro alle nostre comunità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Versante San Paolo, 750mila euro per la messa in sicurezza

