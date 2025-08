Ventimiglia finge di soccorrere una ragazzina in coma etilico e la violenta arrestato un artigiano

L'uomo era stato l'unico a fermarsi vedendo la diciassettenne priva di sensi. Quando è rimasto solo con lei l'ha stuprata, ma è stato ripreso dalle telecamere Un artigiano di 57 anni di Ventimiglia è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale ai danni di una raga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ventimiglia, finge di soccorrere una ragazzina in coma etilico e la violenta, arrestato un artigiano

In questa notizia si parla di: ventimiglia - arrestato - artigiano - finge

Via Ventimiglia, spacca i finestrini delle auto in sosta e ruba all'interno: 37enne arrestato - I carabinieri, ieri intorno alle 19, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta.

Accoltellamento al Gran Reno: arrestato a Ventimiglia l’aggressore - È stato arrestato nella notte alla frontiera di Ventimiglia il 43enne accusato del tentato omicidio avvenuto pochi giorni fa nel parcheggio del centro commerciale Gran Reno, a Casalecchio.

Accoltellò un uomo al centro commerciale Gran Reno: arrestato alla frontiera di Ventimiglia - Bologna, 21 luglio 2025 – Aveva sorpreso alle spalle un connazionale e lo aveva preso a coltellate nel parcheggio del centro commerciale Gran Reno, a Casalecchio di Reno.

Ventimiglia, finge di soccorrere una ragazzina in coma etilico e la violenta, arrestato un artigiano.

Turista violentata a Ventimiglia, arrestato ragazzo di 26 anni ... - Un ragazzo di 26 anni di origine sudanese è stato arrestato dalla polizia, con il supporto del personale del reparto prevenzione crimine, con l'accusa di violenza sessuale ai danni ... ilsecoloxix.it scrive