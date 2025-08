Era l’1 agosto 1945 quando nacque la Pallacanestro Varese. Semplicemente, la squadra italiana che ha conquistato piĂą Coppe dei Campioni, cinque, sommate a dieci Scudetti, 4 Coppe Italia, una Supercoppa, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali. Ottant’anni dopo, il sorriso è lo stesso. Da metĂ anni ’90 sempre in Serie A, una militanza su cui pochi possono contare. Di questa epopea, il simbolo è Antonio Bulgheroni, per tutti Toto. Membro dal 2014 della Italia Basketball Hall of Fame (come la Grande Ignis), dal 1958 giocatore biancorosso, quindi dirigente. Nessuno piĂą di questo Cavaliere del lavoro può aprirci le porte di una storia infinita: "Inevitabile, la conosco tutta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Varese è un patrimonio». L’orgoglio di Bulgheroni: "La storia passa da qui»