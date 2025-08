S’è chiuso ieri il valzer di mezza estate dei manager della sanità lombarda, saltato lunedì sulla mina dell’ennesimo braccio di ferro tra FdI, partito di maggioranza relativa, e l’assessore tecnico al Welfare Guido Bertolaso. Due riunioni di Giunta in un giorno – l’ultima disertata dagli assessori meloniani – erano riuscite a partorire solo la nomina di Silvano Casazza, già pacificamente scelto per prendere il posto di Walter Bergamaschi (che è andato a dirigere la Programmazione al Ministero della Salute) a capo dell’Ats Metropolitana, oltre alla proroga di Francesco Paolo Tronca come commissario del Pio Albergo Trivulzio per il terzo e ultimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valzer in sanità, salta la “straniera“. Bertolaso: non intestatevi i tecnici