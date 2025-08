Valorizzare l’agroalimentare Un corso per comunicare Otto nuovi tecnici qualificati

PISTOIA Un percorso incentrato sulla comunicazione e marketing per valorizzare i prodotti agroalimentari della nostra provincia è stato al centro del progetto formativo "Com.Pro.Agro" realizzato da Cescot Confesercenti che aveva lo scopo di formare una figura professionale specializzata nel settore dell' agribusiness. Il corso, della durata di 600 ore delle quali 190 dedicate a stage aziendali, ha fornito competenze strategiche nel marketing, nella gestione delle relazioni commerciali e nell'analisi dei dati, preparando i partecipanti a ricoprire ruoli chiave sia come dipendenti che come liberi professionisti.

In questa notizia si parla di: valorizzare - corso - agroalimentare - comunicare

