Valentano 210mila euro per un asilo più sicuro ed eco-efficiente | La prossima tappa è la mensa

Concesso un finanziamento di 210mila euro dalla Regione Lazio al Comune di Valentano per la riqualificazione degli impianti elettrici, idrici e sanitari della scuola dell'infanzia di Villa Fontane.“Siamo profondamente soddisfatti per questo ulteriore passo avanti - dichiara il sindaco di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: valentano - 210mila - euro - asilo

Valentano, 210mila euro per un asilo più sicuro ed eco-efficiente: La prossima tappa è la mensa; Valentano, scuola dell’infanzia di Villa Fontane: in arrivo 210mila euro per nuovi impianti e sicurezza.

Aumento contributo asilo nido per bambini nati dal 2024: fino a 3600 ... - 600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di Isee minorenni in corso di validità minore o uguale a 40. Secondo quotidiano.net

Bonus asilo nido fino a 3.600 euro per bambini nati dal 2024: le ... - 600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con l’indice in corso di validità minore o uguale a 40 mila euro; ... Segnala corriere.it