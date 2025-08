Vacanze salate si spende il 30% in più rispetto a pre covid

Vacanze sempre più salate per gli italiani: tra trasporti, cibo, intrattenimenti spenderanno nell'estate 2025 il 30% in più rispetto a periodo pre-covid, il 2019. A fare i conti è il Codacons che ha riesaminato la spesa in base agli ultimi dai sui prezzi al consumo diffusi in settimana dall'Istat. A subire i rincari più pesanti è il comparto del trasporto aereo. - analizza l'associazione - Oggi i voli nazionali costano in media l'81,5% in più rispetto allo stesso periodo di sei anni fa, mentre le tariffe dei voli internazionali sono aumentate del +65,9%, +61% quelle dei voli europei. Va meglio a chi decide di muoversi in traghetto, con le tariffe del trasporto marittimo salite nello stesso periodo del 13,9%, in treno (+10,7%), o ricorrendo ad autobus e pullman (+10,1%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vacanze salate, si spende il 30% in più rispetto a pre covid

