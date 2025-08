Usa sparatoria in un bar in Montana | 4 morti è caccia all’uomo

È caccia all’uomo ad Anaconda, piccola cittadina del Montana negli Usa, dove una sparatoria in un bar ha causato la morte di quattro persone. La sparatoria è avvenuta venerdì mattina all’Owl Bar di Anaconda, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine impegnate nelle indagini. Il sospettato è Michael Paul Brown, 45 anni; secondo quanto ricostruito l’uomo viveva accanto al bar. Le autorità hanno dichiarato che la sua abitazione è stata sgomberata da una squadra Swat e che è stato visto l’ultima volta nella zona di Stump Town, ad ovest di Anaconda. Anaconda si trova circa 120 km a sud-est di Missoula, in una valle circondata da montagne. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria in un bar in Montana: 4 morti, è caccia all’uomo

In questa notizia si parla di: sparatoria - uomo - montana - caccia

