Usa altro italiano originario di Lodi detenuto ad Alligator Alcatraz ieri il rientro in patria di Fernando Eduardo Artese

I funzionari del Consolato italiano a Miami hanno verificato le circostanze dell’arresto e si sono rivolti alla sede locale dell’Ofm del Dipartimento di Stato, ottenendo aggiornamenti sulle tempistiche del possibile rientro. Secondo la Farnesina, “la situazione potrebbe sbloccarsi a breve” Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, altro italiano originario di Lodi detenuto ad Alligator Alcatraz, ieri il rientro in patria di Fernando Eduardo Artese

