Università Parthenope e Keytech lanciano il progetto per la sostenibilità delle Pmi

Una nuova alleanza tra università e mondo imprenditoriale per accompagnare le piccole e medie imprese nella transizione sostenibile. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope, attraverso il Laboratorio interdisciplinare "IDSPA Lab" coordinato dal prof. Luigi Lepore, ha avviato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: università - parthenope - keytech - lanciano

L’Università Parthenope si mobilita per l'oro blu - L'acqua, risorsa preziosa, oggi più che mai al centro del dibattito sulla sostenibilità ambientale, è stata protagonista di un evento di grande rilevanza tenutosi a Teora in provincia di Avellino.

Spazio, missione Dart della Nasa: nuovi dati sulla deviazione degli asteroidi. L’Università Parthenope nel team di ricerca - Le cose si complicano per le future missioni che cercheranno di deviare un asteroide. La missione Dart della Nasa, che nel settembre 2022 si è schiantata contro Dimorphos, ha modificato con successo l’orbita dell’asteroide, ma ha anche prodotto una grande quantità di massi e rocce scagliate nello spazio a una velocità tre volte superiore a quella della navetta stessa: questi detriti hanno prodotto forze inaspettate che hanno a loro volta modificato l’orientamento dell’oggetto cosmico, e dunque d’ora in poi dovranno essere prese in considerazione.

Napoli, “La digitalizzazione dei Contratti Pubblici”: corso di formazione di Soresa Spa all’università “Parthenope” - Lo scorso mercoledì 16 luglio presso l’Aula Magna della sede del Centro Direzionale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope si è svolta la giornata conclusiva del corso di formazione specialistica “Appalti in Sanità” dal titolo “La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici”.

Università Parthenope e Keytech lanciano il progetto per la sostenibilità delle Pmi.