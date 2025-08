Università | il 97,2% dei dottori di ricerca dell’Upo trova lavoro

Il 97,2% dei dottori di ricerca dell'Upo trova lavoro.Il consorzio interuniversitario AlmaLaurea ha presentato il decimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale di diplomati di master e dottori di ricerca. L'indagine conferma il successo dell'offerta formativa dell'Università del.

Fondo da € 150 milioni per favorire l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese. L’obiettivo: 15.000 contratti a tempo indeterminato. Agevolazioni anche per gli studenti fuori sede e per il caro-affitti - Con l’approvazione degli emendamenti al decreto PNRR-Scuola, è stata prevista l’istituzione di un fondo da 150 milioni di euro volto a incentivare l’inserimento di ricercatori e dottori di ricerca nel mondo imprenditoriale.

Ricerca a Ca' Foscari: 134 nuovi dottori tra eccellenza e innovazione - Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, all’auditorium Santa Margherita, la cerimonia di consegna dei diplomi di ricerca a 134 studiosi dell'università Ca' Foscari di Venezia.

Università : per la prima volta il lancio del tocco dei dottori di ricerca arriva in città - Per la prima volta a Trieste la cerimonia accademica con il tradizionale lancio del tocco dei nuovi dottori di ricerca arriva nel centro cittadino: l'appuntamento è previsto per il lunedì 14 luglio a partire dalle 21 con il Graduation Day dell’Università di Trieste in piazza Verdi, in una serata.

