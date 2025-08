Unifortunato piange la scomparsa del Prorettore De Simone

Tempo di lettura: < 1 minuto Con cordoglio e commozione il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il personale docente, tecnico-amministrativo e tutta la comunità accademica dell’ Università Giustino Fortunato di Benevento partecipano al lutto per la scomparsa del Professor Ennio De Simone Prorettore dell’Università Giustino Fortunato. Studioso di altissimo profilo, docente appassionato, guida autorevole e figura di riferimento per l’intera comunità accademica, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, alla ricerca contribuendo in modo decisivo allo sviluppo scientifico e culturale dell’Università e del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it