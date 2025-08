Unicef a Gaza in 22 mesi uccisi 18mila bambini 28 al giorno

"Dall'inizio della guerra, a Gaza sono stati uccisi oltre 18.000 bambini. Si tratta di una media di 28 bambini al giorno, l'equivalente di una classe scolastica, che non ci sono più". Lo afferma il vicedirettore generale di Unicef Ted Chaiban appena tornato da una missione di cinque giorni in Israele, Gaza e e Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. "Gaza ora rischia seriamente la carestia. Si tratta di una situazione che - aggiunge - si è andata aggravando, ma ora abbiamo due indicatori che hanno superato la soglia della carestia. Una persona su tre a Gaza passa giorni senza cibo e l'indicatore di malnutrizione ha superato la soglia della carestia, con la malnutrizione acuta che ora supera il 16,5% (nella città di Gaza). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicef, a Gaza in 22 mesi uccisi 18mila bambini, 28 al giorno

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Gaza, 16 mag. (askanews) - Nei raid israeliani degli ultimi due giorni sono stati uccisi 45 bambini palestinesi nella Striscia di Gaza: lo denuncia l'Unicef, l'organizzazione Onu in difesa dell'infanzia.

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - A Gaza il dramma umanitario continua a consumarsi. Oggi ancora attacchi. La nostra corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.

Gaza, il rapporto del Washington Post: "La Striscia è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino", Israele ne ha uccisi oltre 18mila - I bambini palestinesi di Gaza sono stati uccisi al ritmo di più di un bambino all'ora durante i continui attacchi israeliani a partire dall'8 ottobre 2023. Segnala informazione.it

Unicef: a Gaza uccisi 18mila bambini da inizio guerra, in media 28 ogni giorno - Ted Chaiban, vicedirettore generale dell’Unicef, ha raccontato in una nota di essere ’’appena tornato da una missione di cinque giorni in Israele, Gaza e Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. ilsole24ore.com scrive