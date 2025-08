Un’estate in vasca a Monza Piscine gratuite per gli over 67

Da ieri ingresso gratuito per gli over 67 in tre delle piĂą frequentate piscine di Monza. Si tratta di quelle del Centro sportivo Triante, del Nei e del Centro natatorio Pia Grande. La soluzione adottata dalla Giunta vuole promuovere il benessere e l’ attivitĂ fisica per chi resta in cittĂ , dando la possibilitĂ di piacevoli momenti di evasione dal caldo che siano anche di giovamento per la salute. Gli over 67 residenti a Monza possono accedere gratuitamente esibendo un documento di identitĂ . Il Centro sportivo Triante, in via Pitagora 12, sarĂ accessibile fino al 31 agosto. La vasca coperta sarĂ aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’estate in vasca a Monza. Piscine gratuite per gli over 67

#Monzanews #estateanziani #dasapere #Infoutili Anche quest'anno per il mese di #agosto è previsto l'ingresso gratuito riservato agli #over67 monzesi nelle #piscine di Triante, Pia Grande e NEI. Basta presentare la carta d'identità all'ingresso. Da oggi, #1ago

