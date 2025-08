Un’estate in battello Tanti eventi speciali tra natura e storia

PONTEDERA Oltre 300 passeggeri nelle corse di luglio per il battello Andrea da Pontedera, con le escursioni sul fiume Arno che andranno avanti anche per tutto il mese di agosto. Il servizio è gratuito, con prenotazione al 388.7583081 o alla mail [email protected] e sarà attivo sino a metà ottobre. Gli appuntamenti sono ogni fine settimana, sabato e domenica, con partenza alle ore 18 dallo scalo dei Canottieri Pontedera, al Parco dei Salici. Questo weekend prevede due iniziative particolarmente interessanti che accompagneranno le corse in battello. Oggi (il ritrovo, per chi lo vorrà , sarà alle ore 17) l’escursione sul fiume sarà preceduta da una dimostrazione di hatha yoga e da una corsa rilassante nel parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’estate in battello. Tanti eventi speciali tra natura e storia

