"Modena e la sua provincia detengono la maglia nera in regione per il numero di pedoni investiti ". È la denuncia lanciata dalla rete di associazioni Modena30 dopo la morte di Lanfranco Bergamini, il 78enne travolto il 25 luglio mentre attraversava sulle strisce pedonali di strada Morane. Un dramma che si inserisce in un quadro sempre più allarmante. L’ultimo report di Asaps, pubblicato giovedì, segnala 212 pedoni morti in Italia dall’inizio dell’anno, di cui 22 in Emilia-Romagna, a cui si aggiungono 125 ciclisti deceduti, con lo stesso numero di vittime, ovvero 22, nella nostra regione. Venendo a Modena e provincia, solo nel 2024, si sono registrati 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una strage di pedoni: "Vittime, non numeri. Servono più controlli e misure di sicurezza"

#16luglio fuggito in Italia dal Kurdistan iracheno Ismael 27 anni muratore con la passione del parkour. è morto investito da auto a #Roma dove sulle strade è strage continua 100 morti (50 pedoni) 4 incidenti all’ora nel 2024 Più zone 30? Più difficile con il nuov Vai su X

