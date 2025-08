Manhattan, 29 luglio 2025. Un uomo attraversa silenziosamente la hall di un edificio che ospita, tra gli altri, gli uffici della National Football League (NFL). Si chiama Shane Devon Tamura, ha 27 anni e in tasca porta una lettera scritta a mano. Tre pagine, una richiesta: “Mi dispiace. Per favore, studiate il mio cervello ”. Pochi minuti dopo, la tragedia. Tamura impugna un fucile, apre il fuoco e uccide quattro persone prima di togliersi la vita. Il bersaglio, secondo quanto emerso, era proprio la NFL. La sua accusa: essere responsabile della malattia che lo stava consumando, l’ encefalopatia traumatica cronica (ETC). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una sparatoria a Manhattan, uno studio inquietante della Boston University, i silenzi della NFL: il lato oscuro dello sport più amato d'America