Una scuola per Campo Tizzoro Investimento da un milione e mezzo

Era il mese di maggio del 2022 quando il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, annunciò che la scuola elementare di Campo Tizzoro sarebbe stata demolita e ricostruita adeguandola dal punto sismico ed energetico. I lavori sono iniziati lo scorso anno e da alcuni giorni si intravede anche la forma della struttura in cemento armato che verrĂ completata da una parte emergente in legno, per un costo dell’operazione che dovrebbe attestarsi intorno a un milione e mezzo di euro. Per quanto attiene a quale uso sarĂ destinata, è probabile che accolga la scuola materna di versante mentre quella elementare potrebbe essere ospitata nei locali di Maresca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una scuola per Campo Tizzoro. Investimento da un milione e mezzo

In questa notizia si parla di: scuola - campo - tizzoro - milione

“La Scuola Adotta un Monumento”, in campo anche gli alunni del “Plesso Don Peppe Diana di Matierno dell’I.C. Calcedonia - San Tommaso d’Aquino” - Stamattina nel centro storico di Salerno ad illustrare alcuni dei monumenti maggiormente cari ai salernitani gli studenti del “Plesso Don Peppe Diana di Matierno dell’I.

Terni, Campo Scuola Casagrande: “Per terminare la pista di atletica ci vuole il clima asciutto” - Lavori al Campo Scuola Casagrande di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi fa il punto della situazione: “Abbiamo rispetto per i soldi pubblici, non vogliamo certo buttare dalla finestra 400 mila euro per la finitura della pista di atletica al Campo Scuola intervenire con un clima non asciutto.

Trauma cranico per uno studente durante il campo scuola in montagna - Un grave incidente è avvenuto durante una gita scolastica in Friuli, dove uno studente 19enne di Prato ha riportato un trauma cranico.

Demolizione della vecchia scuola. La prima campanella sarĂ nel 2027; Banda ultralarga a S.Marcello Piteglio. Parte cantiere per investimento di oltre 5,5 milioni; Villa Vittoria pronta dopo 18 anni. Rinasce il gioiello di San Marcello Pistoiese.

Oltre 1 milione di studenti rinuncia a ora religione a scuola - 24 si è raggiunta la cifra record di 1 milione e 164 mila studenti che si sono avvalsi della facoltà di ... Come scrive ansa.it

Oltre un milione di studenti rinuncia all'ora di religione a scuola - 24 si è raggiunta la cifra record di 1 milione e 164 mila studenti che si sono avvalsi della facoltà di ... Si legge su ilsole24ore.com