Nel 1988 col primo The Naked Gun nasceva una saga di commedie demenziali d'incredibile successo. Firmate dal terzetto Zucker-Abrahams-Zucker. Un paio di anni fa, in occasione del trentacinquesimo anniversario del primo Una Pallottola Spuntata, Pat Proft, sceneggiatore del film insieme al trio Zucker-Abrahams-Zucker, fece capire in maniera molto chiara quali fossero i suoi sentimenti verso il progetto di riavvio voluto da Seth MacFarlane e diretto Akiva Schaffer. Testualmente, e con tutte le censure del caso per le parole che non piacciono a Google, disse: "Siamo stati completamente tagliati fuori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una Pallottola Spuntata, la storia del cult nato dalle ceneri di un flop televisivo