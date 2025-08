Una mongolfiera sull’Antiquaria Gli eventi si incrociano ai banchi Ma è l’edizione a tutto stranieri

La mongolfiera è il loro elicottero, il racconto il loro whatsapp. È il filo rosso che ricuce il mondo degli antiquari agli eventi che in questo weekend di agosto gli vengono cuciti addosso. La Fiera, beninteso, è prima di tutto commercio e quindi qualcuno sarà sicuramente preoccupato che i "cotillons" possano in qualche modo distrarre il cliente. Però c'è un tentativo anche coraggioso di dare una scossa al solito copione e ben venga. Sono le idee e le iniziative di PensArti, sei giorni di animazione del centro, con la puntina del compasso in piazza Grande ma poi il braccio a girare intorno, soprattutto fino al Prato.

Gualdo Cattaneo e Massa Martana Comune di Massa Martana Italian International Balloon Grand Prix Torna in Umbria l’Italian International Balloon Grand Prix. Dal 25 luglio al 3 agosto, i cieli dell’Umbria ospiteranno uno degli eventi aerostatici più longevi Vai su Facebook

Volo gratuito in mongolfiera gigante a san demetrio ne’ vestini: eventi e dettagli del 2 agosto - Il 2 agosto 2025 a San Demetrio ne’ Vestini un volo gratuito in mongolfiera di grandi dimensioni con musica anni ’90, organizzato dal Comune e supportato da Audiocontrol e Cintio Eurocash. Come scrive gaeta.it